"Black Friday" und "Cyber Monday": Post meldet 550.000 Pakete

Allzeit-Hoch – Post rechnet mit neuen Rekord im Dezember

Wie sehr der Online-Handel derzeit boomt, zeigt sich in einer Aussendung der Post vom Dienstag. Demnach bescherten der "Black Friday" und "Cyber Monday" der Post Rekordmengen an Paketen. konkret verzeichnete die Österreichische Post am Cyber Monday, dem Wochenende nach dem Black Friday, ein neues Allzeit-Hoch von knapp 550.000 Paketen.

Die Post geht davon aus, dass die Mengen im Dezember noch einmal übertroffen werden. (red, 28.11. 2017)