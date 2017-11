Alles, was Sie über Weihnachtsfeiern wissen müssen

Tipps zu Blaumachen, Blamieren und Benimmregeln

Die Firmenweihnachtsfeiern stehen vor der Tür. Reichhaltiges Essen, Alkohol und die Möglichkeit, im legeren Umfeld zu networken, sind verlockend, doch nicht selten der Nährboden für Fettnäpfchen und unangebrachte Momente.

In diesem Sammelsurium an Artikeln aus vergangenen Jahren finden Sie Tipps für einen geglückten Abend:

... den Tag danach:

... und den richtigen Dresscode:

Und last, but not least hier noch eine Geschichte der deutschen "taz", die es sich nicht nehmen ließ, über einen besonderen Vorfall bei einer STANDARD-Weihnachtsfeier zu schreiben:

Damit Sie bestens gerüstet zur Weihnachtsfeier gehen, gibt es hier noch ein Bullshit-Bingo:

Was haben Sie schon alles auf Firmenweihnachtsfeiern erlebt? Berichten Sie im Forum von Ihren lustigsten, peinlichsten und schönsten Momenten! (waldl, 28.11.2017)