Irlands stellvertretende Ministerpräsidentin kündigt Rücktritt an

Frances Fitzgerald will noch am Dienstag ihr Amt niederlegen, eine Neuwahl dürfte damit vom Tisch sein

London / Dublin – Die Regierungskrise in Irland ist gut zwei Wochen vor dem EU-Brexitgipfel wohl vorerst beigelegt. Die wegen eines Polizeiskandals unter Druck geratene Vize-Ministerpräsidentin Frances Fitzgerald kündigte am Dienstag bei einer Kabinettssitzung ihren Rücktritt an, wie mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise berichteten. Das irische Finanzministerium bestätigte das Rücktrittsgesuch Fitzgeralds. Damit dürfte eine Neuwahl, die die Brexit-Verhandlungen erschwert hätte, vorerst vom Tisch sein.

Die liberalkonservative Fianna-Fáil-Partei, auf deren Unterstützung die ebenfalls liberalkonservative Regierungspartei Fine Gael von Premier Leo Varadkar angewiesen ist, hatte Fitzgerald eine Frist bis zum Dienstag gesetzt, um zurückzutreten. Andernfalls drohte sie damit, die Regierung über ein Misstrauensvotum zu stürzen. Damit wären Neuwahlen nötig geworden.

EU-Gipfel Mitte Deezember

Die Regierungskrise kam zu einem kritischen Zeitpunkt der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, bei denen Irland als einzigem EU-Staat mit einer Landgrenze zum Vereinigten Königreich eine wichtige Rolle zukommt. Beim EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember dürfte die Einschätzung der irischen Regierung über die britischen Vorschläge zur Regelung des Grenzverkehrs zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland eine maßgebliche Rolle spielen. Die künftige Regelung des Grenzverkehrs zählt zu den strittigsten Punkten bei den Brexit-Verhandlungen.

Fitzgerald hatte zugegeben, nicht gegen den Versuch der Diskreditierung eines Polizisten eingeschritten zu sein, der Informationen über eine Polizeiaffäre ans Licht brachte. Der Umgang der Behörden mit dem Whistleblower hatte 2014 bereits zum Rücktritt des Polizeichefs und des damaligen Justizministers geführt. (Reuters, red, 28.11.2017)