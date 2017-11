Augsburg-Präsident: "Das Konstrukt Leipzig darf keine Lizenz haben"

Klaus Hofmann attackiert auf der Jahreshauptversammlung RB Leipzig

Augsburg – FC-Augsburg-Clubpräsident Klaus Hofmann hat mit scharfen Worten gegen RB Leipzig geschossen und die Rechtmäßigkeit der Lizenz des Vizemeisters in der deutschen Fußball-Bundesliga angezweifelt. Auf der Jahreshauptversammlung des FCA sagte Hofmann am Montagabend: "Das Konstrukt Leipzig darf keine Lizenz haben."

"Regeln für alle gleich"

Der Unternehmer glaube, "dass Leipzig die faktischen Voraussetzungen und die Anforderungen eines Vereins im Rahmen der Spielordnung des DFB nicht erfüllt". Hofmann führte aus, dass RB nur 17 Mitglieder habe und keine weiteren aufnehme. Er meinte, dass dies den Anforderungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) widerspreche. Man müsse zwar anerkennen, dass Leipzig tollen Fußball spiele und andere Vereine Geld schlechter einsetzten, aber: "Regeln sind für alle gleich und nicht für einen gleicher."

Mitgliedsantrag

Weiters kündigte Hofmann an, in einer Art Selbstversuch Mitglied beim Emporkömmling aus Sachsen werden zu wollen. "Das probiere ich aus! Schauen wir mal, was passiert", sagte Hofmann und ergänzte süffisant: "Das sollte doch möglich sein, schließlich erfüllt doch Leipzig die offiziellen Fakten bei der Lizenzierung.

Lieblingsfeind

Der Augsburger Clubboss hatte sich schon in der Vergangenheit mit Leipzig angelegt und nach dem 1:0-Heimsieg am 19. September dieses Jahres öffentlich gegen RB-Manager Oliver Mintzlaff geschimpft. "Ich bin mir sicher, dass Herr Mintzlaff jetzt wieder seine Kommunikationsabteilung auf mich hetzt. Aber wissen Sie: Ich mag ihn auch nicht", sagte Hofmann und kündigte an: "In Augsburg wird es auch künftig keine Begrüßung per Handschlag für ihn geben." (APA, sid, 28.11.2017)