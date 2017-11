Macron fordert Ausbau von afrikanischer Anti-Terrortruppe

Truppe soll Einfluss jihadistischer Gruppen, vor allem in Westafrika, eindämmen – Angriff auf französische Soldaten vor Macron-Besuch in Burkina Faso

Ouagadougou – Frankreich dringt auf schnellere Fortschritte beim Aufbau einer westafrikanischen Anti-Terrorarmee. Präsident Emmanuel Macron sagte am Dienstag bei einem Besuch in Burkina Faso, der Aufbau der Spezialtruppe komme nicht schnell genug voran. "Es ist unerlässlich, dass wir diesen Krieg so schnell wie möglich gewinnen", sagte Macron zum Auftakt einer dreitägigen Reise durch die Region.

Die Truppe soll den wachsenden Einfluss jihadistischer Gruppen wie Islamischer Staat, Al-Kaida oder Boko Haram in der Region eindämmen und wird von den westafrikanischen Staaten Mali, Niger, Tschad, Burkina Faso und Mauretanien getragen. Die "G5 Sahel" genannte Truppe soll bis zu 5.000 Soldaten umfassen, die mit 4.000 französischen Soldaten zusammenarbeiten soll, die in der Region stationiert sind. Auch die USA haben der Truppe Unterstützung in Höhe von 60 Millionen Dollar zugesagt.

Angriff auf Soldaten

Kurz vor dem Eintreffen Macrons in Burkina Faso hat es einen ernsten Zwischenfall gegeben: Unbekannte attackierten in der Hauptstadt Ouagadougou ein Fahrzeug der französischen Armee mit einer Granate und verletzten dabei drei Passanten, wie es in der Nacht auf Dienstag aus Sicherheitskreisen hieß. Einer der Passanten sei schwer verletzt worden. Zwei vermummte Männer hätten die Granate von einem vorbeifahrenden Motorrad geschleudert.

Das französische Militärfahrzeug sei Ziel des Anschlags gewesen, aber nicht getroffen worden, hieß es weiter. Es war unterwegs zu einer Kaserne französischer Spezialkräfte in der Hauptstadt von Burkina Faso. Am Anschlagsort war der Asphalt aufgerissen, ein schwer beschädigtes Auto war zu sehen, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Mehrtägige Reise

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Montagabend – wenige Stunden vor Macrons Eintreffen. Ouagadougou ist die erste Station einer mehrtägigen Afrika-Reise des französischen Präsidenten. Am Mittwoch will Macron ins Nachbarland Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) weiterreisen. Dort findet der EU-Afrika-Gipfel statt. Letzte Station seiner Reise soll Ghana sein. (APA, 28.11.2017)