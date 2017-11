Messerangriff auf deutschen Bürgermeister Hollstein

Täter hat laut Staatsanwaltschaft vermutlich aus fremdenfeindlichen Motiven gehandelt – Altena ist als Stadt bekannt, die viele Flüchtlinge aufnimmt

Berlin – Der Bürgermeister der westdeutschen Stadt Altena, Andreas Hollstein (CDU), ist am Montagabend Opfer eines Messerangriffs geworden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 56-jährigen Mann, der vermutlich aus fremdenfeindlichen Motiven gehandelt hat. Dies teilte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Hagen am Dienstag mit.

Der mutmaßliche Täter fügte Hollstein demnach am Montagabend in einem Döner-Grill eine rund 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals zu. Hollstein wurde Medienberichten zufolge mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, habe es aber noch am Abend wieder verlassen können. Der Verdächtige wurde durch weitere Anwesende in dem Imbiss in Altena bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und von den Beamten festgenommen.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte bereits zuvor gesagt, der mutmaßliche Täter, habe Bemerkungen über die Flüchtlingspolitik gemacht. Die Kleinstadt Altena in Nordrhein-Westfalen wurde deutschlandweit bekannt, weil sie mehr Flüchtlinge aufnimmt, als sie nach dem Verteilschlüssel müsste. Altena war im Mai mit dem nationalen Integrationspreis für sein Engagement in der Flüchtlingspolitik ausgezeichnet worden. Hollstein selbst will sich im Lauf des Tages bei einer Pressekonferenz zu dem Angriff äußern.



Reker 2015 angegriffen

Der Fall erinnert an den Angriff auf die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Sie war im Oktober 2015 einen Tag vor ihrer Wahl von einem Rechtsextremisten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel verurteilte die Attacke in Altena. "Ich bin entsetzt über den Messerangriff auf Bürgermeister Andreas Hollstein – und sehr erleichtert, dass er schon wieder bei seiner Familie sein kann", sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag. "Dank auch an die, die ihm geholfen haben." (APA, 28.11.2017)