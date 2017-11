Flughafen auf Bali bleibt wegen Vulkans geschlossen

Der Betrieb soll frühestens am Mittwoch beginnen, auf der Route sind Aschewolken zu erwarten

Bali – Wegen des drohenden Vulkanausbruchs auf der indonesischen Insel Bali bleibt der Flughafen dort den zweiten Tag in Folge geschlossen. Der Flughafen Ngurah Rai werde mindestens bis Mittwoch früh den Betrieb ruhen lassen, teilte der Betreiber am Dienstag mit. Auf den An- und Abflugrouten seien Vulkanasche-Wolken zu erwarten, was den Flugbetrieb gefährde.

orf

Hunderte Flüge mussten bereits gestrichen werden. Auf Bali halten sich derzeit laut dem Außenministerium in Wien auch rund 550 österreichische Touristen auf.

Rauch- und Aschewolke

Der Vulkan Agung stößt seit einigen Tagen eine Rauch- und Aschewolke aus, am Montag stieg die Wolke 3.400 Meter hoch in den Himmel. Die Behörden riefen deshalb bereits die höchste Warnstufe aus. Die Sperrzone wurde von sieben auf zehn Kilometer im Umkreis des Vulkans erweitert. Die Regierung forderte rund 100.000 Anrainer auf, die Umgebung des Vulkans zu verlassen.

Der Vulkan Agung liegt 75 Kilometer vom beliebten Urlaubsort Kuta entfernt. Bali lockt jedes Jahr Millionen von Touristen aus aller Welt an. (APA, 28.11.2017)