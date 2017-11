Flyers verschenken Sieg, Raffl trifft

Penguins und Crosby nach Overtime zu stark für Philadelphia

Pittsburg – Michael Raffl hat am Montagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zwar einen Torerfolg verbucht, konnte sich jedoch nicht über ein Erfolgserlebnis seiner Philadelphia Flyers freuen. Der Legionär aus Kärnten traf bei den Pittsburgh Penguins im Schlussdrittel zur 4:3-Führung seines Teams, doch den Hausherren glückte 64 Sekunden vor Schluss noch der Ausgleich und in der Verlängerung das 5:4 durch Superstar Sidney Crosby. (APA, 28.11.2017)