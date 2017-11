TV- und Radiotipps für Dienstag, 28. November

Chinesen auf Einkaufstour, Universum: Tierische Herzensbrecher, Aus dem Rahmen: Augarten Porzellan, Crimson Tide – In tiefster Gefahr, Willkommen Österreich und Kreuz und quer: Richtige Männer! Muslime und Frauenrechte

18.30 MAGAZIN

Konkret 16 Familien im niederösterreichischen Seitenstetten probieren die Elektrifizierung: Sie tauschen ihr Auto mit Verbrennungsmotor gegen ein Elektroauto. Das Experiment soll Probleme mit der E-Mobilität aufdecken. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Chinesen auf Einkaufstour – Die Weinregion Bordeaux im Wandel Wer in China ein paar Milliarden besitzt und nicht als neureich gelten will, legt sich neuerdings ein Schloss mit Weingut im französischen Bordeaux zu. Die französische Lebensart und die dazugehörigen Rotweine begeistern Chinas Reiche. Das Geschäft boomt: Preise und Gewinne der französischen Winzer sind in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Tierische Herzensbrecher Manches Getier bringt Menschen zum Entzücken: Kulleraugen, Flauschefell, Watschelgang, Schnarchen – oder Lachen. All diese Verhaltensweisen, die wir Menschen so süß finden, haben sich evolutionär als Überlebensstrategie entwickelt. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Aus dem Rahmen: Augarten Porzellan Der Wiener Augarten vereint Erinnerungskultur (Flakturm), Tourismusmagnet (Sängerknaben) und imperiale Tradition (Porzellanmanufaktur). Das hier handgefertigte, teure Geschirr wird bis heute bis ins japanische Kaiserhaus verschifft. Karl Hohenlohe war zu Besuch. Bis 21.05, ORF 3

20.15 U-BOOT

Crimson Tide – In tiefster Gefahr (Crimson Tide, USA 1995, Tony Scott) Der Dritte Weltkrieg droht, und die USS Alabama wird unter der Führung der gegensätzlichen Offiziere Ramsey (Gene Hackman) und Hunter (Denzel Washington) entsandt. Diese kommen allerdings überhaupt nicht gut miteinander aus. Etwas platt, aber hervorragende Hauptdarsteller. Bis 22.40, ATV 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Koalitionspoker. 2) Mehr Polizisten. Livegast im Studio ist die Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit Michaela Kardeis. 3) Flüchtlingskinder: Der Tod eines elfjährigen Flüchtlingsbuben wirft Fragen auf. 4) Angst vorm Wolf. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind die Autorin Nicole Jäger (Die Fettlöserin. Eine Anatomie des Abnehmens) und der Schauspieler Lars Eidinger. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Eremiten – Reise nach innen Bis heute gibt es Einsiedler, die sich komplett aus dem Zusammenleben mit anderen Menschen zurückziehen. Ein Zeichen für wachsende Sehnsucht nach Rückzug und Stille? Bis 23.20, ORF 2

23.20 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Richtige Männer! Muslime und Frauenrechte Die türkisch-norwegische Filmemacherin Nefise Özkal Lorentzen begleitet in der Dokumentation muslimische Männer, die nach einem neuen Rollenbild für ihr Geschlecht suchen und sich deshalb für die Selbstbestimmung von Frauen einsetzen. Bis 0.15, ORF 2

foto: orf Der türkische Gezi-Park-Aktivist Ihsan Eliacik engagiert sich für einen modernen Islam, in dem Männer und Frauen gleichberechtigt sind.

23.35 TALK

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Zu Gast bei Grinsekatze Fallon sind die Schauspieler Martin Short und Gina Rodriguez sowie die Indie-Rock-Band Spoon. Bis 0.20, One