Snooker: Steirer Nüßle holte mit 15 Jahren Amateur-WM-Bronze

Doha – Der Steirer Florian Nüßle hat bei der IBSF-Snooker-WM in Doha (Katar) mit erst 15 Jahren sensationell die Bronzemedaille geholt. Nüßle erreichte damit beim Debüt in der allgemeinen Klasse gleich das bisher beste WM-Resultat eines Österreichers. Der Erfolgslauf des Schülers des Salzburger Sportgymnasiums wurde erst im Halbfinale vom indischen Ex-Weltmeister Pankaj Advani (4:7) gestoppt.

"Gratulation an Pankaj. Er hat absolut verdient gewonnen. Mir ist am Schluss die Kraft doch etwas ausgegangen, da ich diese langen Distanzen einfach noch nicht so gewohnt bin. Was das Gesamtergebnis betrifft: Der dritte Platz ist absolut genial und ich bin mehr als zufrieden damit, da mein Ziel der Achtelfinal-Einzug war", erklärte Nüßle. Der Tiroler Andreas Ploner scheiterte in der K.o.-Phase in der Runde der letzten 32 und wurde damit als 17. klassiert. (APA; 27.11.2017)