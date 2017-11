Henry geht von Bord der ÖBB-Züge, Donhauser wird neuer Caterer

In den Speisewägen der ÖBB-Railjets wird ab April 2018 neu aufgetischt. Don Catering übernimmt die Bewirtung der Fahrgäste von Henry am Zug

Wien – Die Entscheidung ist monatelang gereift, nun ist es fix: Caterer Henry geht bei den ÖBB-Railjets von Bord. Der ÖBB-Personenverkehr teilte am Montag mit, wer die Ausschreibung für sich entschieden hat. Es ist ein alter Bekannter, der das schwierige Geschäft mit der Speisewagenbewirtschaftung aus dem Eff-eff kennt: die Don Travel Railcatering Gmbh des Josef Donhauser.

Der Übergang von Do&Co, zu der Henry am Zug gehört, wird im März über die Bühne gehen. Dann übernimmt, so die Vergabe hält, Donhauser, der diesen Geschäftsbereich für die ÖBB in den 1990er Jahren unter der Marke E-Express aufgebaut hatte. Vor rund sechs Jahren gab es dann Brösel mit der Bahn, die den Auftrag 2012 an Do&Co vergeben hat.

Bei der Bahn gab es unter Hinweis auf die zehntägige Stillhaltefrist keine Informationen über Umfang und Auftragsvolumen. Diese könne man erst liefern, wenn die Einspruchsfrist abgelaufen sei. Dem Vernehmen nach läuft der Vertrag für fünf Jahre mit Verlängerungsoption. Der Übergang sollte reibungslos verlaufen, denn Ausrüstung und Trolleys, mit denen der Speisewagen operiert, gehören der Bahn und werden an Don Catering weitergegeben.

Die MitarbeiterInnen von Henry am Zug werden vom neuen Cateringbetreiber gemäß Vorschriften des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes übernommen. (ung, 27.11.2017)