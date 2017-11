Koalitionspläne: Schulnoten wieder Pflicht, Ausbau der Ganztagsschule

Am Dienstag wollen ÖVP und FPÖ das Bildungskapitel ihres Koalitionspakts vorstellen

Wien – Das "Neue", das ÖVP und FPÖ für die angepeilte gemeinsame Regierung versprechen, dürfte auch manch Altes beinhalten. In einer bildungspolitischen Frage jedenfalls wollen Türkise und Blaue offenbar einen Schritt zurückgehen: Das traditionelle, fünfteilige Schulnotensystem soll in den Volksschulen wieder zum Maß der Dinge werden.

Derzeit haben die Schulen im Rahmen ihrer Autonomie die Wahl: Lehrer und Eltern müssen zu Beginn des Schuljahres entscheiden, ob die Kinder nach klassischen Noten von "sehr gut" bis "nicht genügend" beurteilt werden oder mittels einer differenzierteren verbalen Bewertung. Laut einer Meldung der "Kronen Zeitung" wollen ÖVP und FPÖ dieses System nun ändern – was Vertreter aus beiden Parteien dem STANDARD auf Nachfrage bestätigen. Zwar sollen Lehrer ihre Schüler weiterhin verbal beurteilen können, "weil dies ja auch Sinn macht", erläutert einer aus dem Kreis der blauen Koalitionsverhandler. Daneben aber soll die Vergabe von Noten wieder Pflicht werden: "Leistungen müssen auf übersichtliche Weise vergleichbar sein."

Noten an Volksschulen außer Mode

Für einen großen Teil der Volksschulen dürfte dies eine Umstellung bedeuten. Das Bildungsministerium hat wegen der Autonomie der Schulen zwar keine aktuelle Daten parat, wie viele Standorte derzeit keine Noten mehr vergeben. Doch für die Zeit vor Einführung der gesetzlichen Wahlmöglichkeit im Schuljahr 2016/17 ist bekannt, dass 2.000 von 3.000 Volksschulen in Österreich im Rahmen von Schulversuchen auf das klassische Bewertungssystem verzichtet hatten. Betroffen sind prinzipiell aber nur die ersten drei Klassen, in der vierten gibt es in jedem Fall Noten, weil diese ja für die weitere Schulkarriere einen Ausschlag geben.

Standard soll das Fünfer-System auch wieder an den Neuen Mittelschulen werden, wo es derzeit sieben Noten gibt.



Was sich dem Vernehmen nach noch im Bildungskapitel des türkis-blauen Koalitionspaktes, das die Parteichefs Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache am Dienstag abschließen und vorstellen wollen, finden wird: Bekenntnisse zu einem weiteren Ausbau der Ganztagsschulen und zu einer "Bildungspflicht für Lesen, Schreiben und Rechnen". Künftig soll es nicht mehr reichen, die Schulpflicht einfach abzusitzen, wie es einer aus der ÖVP ausdrückt: Werden vorgegebene Ziele in den drei Disziplinen nicht erreicht, würden weitere Bildungsanstrengungen zur Pflicht. (Gerald John, Gudrun Ostermann, 27.11.2017)