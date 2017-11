"Mit Amore gemacht": Heimat Wien wirbt für italienische Marmeladenfirma Zuegg

Seit November ist das Unternehmen auch in Österreich und Deutschland aktiv, beworben von der Wiener Agentur

Wien – Das italienische Unternehmen Zuegg bringt seine Marmeladen seit November auch in Österreich und Deutschland in die Regale. Die Werbeagentur Heimat Wien ist für Positionierung, Claim, Kampagne und Online-Auftritt verantwortlich.

Die Kampagne unter dem Motto "Mit Amore gemacht" wird in Österreich und Deutschland auf Plakaten, im TV sowie Online zu sehen und zu hören sein. Dazu kommen Aktionen am Point of Sale, im öffentlichen Raum und in den Sozialen Medien. (red, 27.11.2017)

Credits:

Zuegg S.p.A. | Martin Haidinger, General Manager Consumer Goods | Cristian Voltolini, Marketing Manager | Agentur: Heimat Wien | Mediaagentur: Havas Media