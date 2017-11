Mordalarm in Wien: 31 Jahre alte Frau erstochen

Ehemann dringend tatverdächtig, 40-Jähriger mit vier Kindern verschwunden

Wien – Die Wiener Polizei fahndet mit Nachdruck nach einem 40-jährigen Mann, der im Verdacht steht, in Wien-Rudolfsheim seine Frau erstochen zu haben. Er soll mit vier Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren auf der Flucht sein. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich um eine syrische Familie. Angehörige, die ebenfalls in Wien leben, hätten am Sonntag Alarm geschlagen, weil sie die 31-jährige Frau telefonisch nicht erreichen konnten.

Polizei öffnete Wohnung in der Felberstraße

Die Polizei öffnete die Tür der Wohnung in der Felberstraße und fand die Leiche der Frau. Ein Messer, höchstwahrscheinlich die Tatwaffe, lag daneben.

Der mutmaßliche Täter sei in der Vergangenheit bereits mehrmals wegen Gewaltdelikten aufgefallen, hieß es bei der Polizei auf Anfrage des STANDARD. Zweimal sei gegen ihn ein Betretungsverbot verhängt worden, zuletzt vor ein paar Monaten. Nähere Informationen gab es aus kriminaltaktischen Gründen vorerst nicht. (simo, 27.11.2017)