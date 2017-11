ABB geht Robotik-Partnerschaft mit Kawasaki ein

Globale Kooperation ab sofort – Beide Unternehmen wollen aber auch unabhängig weiter Roboter herstellen

Der Industriekonzern ABB will seine Expertise in Sachen Robotik weiter stärken und geht zu diesem Zweck mit Kawasaki Heavy Industries eine Partnerschaft ein.

Die Kooperation fokussiert sich auf Sicherheits-, Programmierungs-und Kommunikationsaspekte im Bereich "Cobots", so genannte kooperative Roboter, wie ABB am Montag mitteilte. Die globale Kooperation werde sofort in Kraft treten. Sie sei grenzüberschreitend angelegt, wobei ABB als nach eigenen Angaben größter europäischer Anbieter von Robotern mit Kawasaki als einem Riesen unter Asiens Herstellern zusammenarbeite.

Zusammenarbeit

ABB und Kawasaki wollen ihre Kräfte zusammenlegen und das gemeinsame Wissen teilen. Durch die Zusammenarbeit versprechen sich die Firmen Vorteile insbesondere bei Robotern mit zwei Armen.

Beide Firmen werden auch künftig ihre eigenen Roboter produzieren und diese selbständig vermarkten. (APA, 27.11.2017)