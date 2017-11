Präsident Hernández erklärt sich zum Wahlsieger in Honduras

Opposition widerspricht – Noch keine offiziellen Ergebnisse vorgelegt

Tegucigalpa – Der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández hat den Wahlsieg für sich reklamiert. "Wir haben diese Wahl gewonnen", sagte er am Sonntag vor seinen Anhängern. Laut Nachwahlumfragen kam der Amtsinhaber auf knapp 44 Prozent der Stimmen. Für seinen Herausforderer Salvador Nasralla stimmten demnach 34,7 Prozent der Wähler.

Ex-Präsident Manuel Zelaya erklärte hingegen den Oppositionskandidaten Nasralla zum Sieger. "Wir haben die Wahlen auf nationaler Ebene gewonnen", sagte er bei einer Pressekonferenz.

Für den Wahlsieg reicht in Honduras eine einfache Mehrheit. Das Wahlamt hatte zunächst noch keine Ergebnisse vorgelegt.

Kontroverse

Es wäre das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass ein Präsident in Honduras im Amt bestätigt wird. Der Oberste Gerichtshof machte zuletzt den Weg für die Wiederwahl des Staatschefs in dem mittelamerikanischen Land frei, die eigentlich verfassungswidrig ist.

Der neue Präsident steht vor großen Herausforderungen: Die mächtigen Jugendbanden terrorisieren weite Teile des Landes und veranlassen zahlreiche Honduraner zur Flucht in die USA. Mehr als 60 Prozent der Menschen gelten als arm, rund 38 Prozent leben sogar in extremer Armut. Zudem ist Honduras eines der Länder mit dem niedrigsten Bildungsniveau in Mittelamerika. (APA, 27.11.2017)