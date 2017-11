Sechster Saisontreffer von Gorgon bei Rijeka-Sieg

Neuntes Tor im 23. Pflichtspiel für 29-Jährigen

Split – Alexander Gorgon hat am Sonntag seinen sechsten Saisontreffer in der kroatischen Fußball-Meisterschaft erzielt. Der 29-jährige Offensivspieler brachte HNK Rijeka beim 2:1-Auswärtssieg gegen HNK Cibalia in der 18. Minute mit 1:0 in Führung und war über die volle Distanz im Einsatz. Rijeka liegt nach 17 Spielen mit 29 Punkten in der Tabelle nur hinter dem überlegenen Leader Dinamo Zagreb (41).

Für Gorgon war es das zweite persönliche Erfolgserlebnis innerhalb kürzester Zeit. Am Donnerstag hatte der Ex-Austrianer beim 2:2-Remis bei Austrias abschließendem Gegner AEK Athen in der Europa-League-Gruppe D doppelt getroffen. Nach 23 Pflichtspielen hält Gorgon nun in diese Saison bei neun Toren. (APA, 26.11.2017)