TV- und Radiotipps für Montag, 27. November

"Tatort Sport": Sexuelle Übergriffe in "Thema" – und Werdenigg und Mandl in "Pro und Contra"

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Viele Konsumenten kaufen gern direkt vom Bauern und fahren dafür zum Hof. Der Betreiber eines niederösterreichischen Bauernladens fährt mit seinem Geschäft selbst zu den Kunden. Bis 18.51, ORF 2

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit Am 27. November wäre Jimi Hendrix 75 Jahre alt geworden. Zu Gast ist Hendrix-Kenner Uli Jon Roth, der Hendrix' Gitarrentechnik im Studio nacherlebbar macht. Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Abgefischt! Kormorane und Fischotter im Jagdfieber Deutschlands Fischer klagen über magere Ausbeute: Beim Abfischen am Ende des Sommers bleiben immer mehr Teiche leer. Kormorane und Fischotter haben sich schon vor den menschlichen Fischfängern bedient – gegen sie ist wenig auszurichten, denn die Tiere stehen unter strengem Naturschutz. Bis 20.15, Arte

20.15 LIEBELEI

Last Night – Nur eine Nacht (USA/Frankreich 2010, Massy Tadjedin) Joanna und Michael führen eine scheinbar glückliche Ehe. Doch beide werden im Moment der Versuchung vor die Wahl gestellt: treu bleiben oder einen Seitensprung riskieren? Keiry Knightley und Sam Worthington hadern als New Yorker Paar auf Abwegen. Bis 21.40, One

vipmagazin

21.00 TALK

Hart, aber fair: Staatsdienstverweigerung – Wer stoppt den Egotrip der Parteien? Bei Frank Plasberg diskutieren: Jens Spahn (CDU), Katarina Barley (SPD), Ulrich Matthes (Schauspieler), Bettina Gaus (Taz), Rolf-Dieter Krause (Journalist), Sigmund Gottlieb (Journalist). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Themen bei Christoph Feurstein: 1) Sexuelle Übergriffe – Tatort Sport. Mit ihrem Bericht im Standard über schwere sexuelle Übergriffe während ihrer Zeit als Spitzensportlerin im ÖSV hat die ehemalige Skifahrerin Nicola Werdenigg eine Debatte angestoßen. Nun sollen Maßnahmen gesetzt werden. 2) NS-"Euthanasie" – späte Enthüllungen. In Kärnten hilft ein Psychiater Hinterbliebenen von Menschen, die im Nationalsozialismus als "unwertes Leben" ermordet wurden. 3) Die Royals – teuer, aber sie rechnen sich. Das Geschäftsmodell Monarchie. Bis 22.00, ORF 2

21.15 CASTING

Österreichs nächster Topwinzer Vier Winzerinnen und Winzer haben es in die letzte Runde der ethanolhaltigen Castingshow unter den geübten Augen von Leo Hillinger geschafft. Als finale Aufgabe müssen die Weinanbauenden einen Fremdsprachentest bestehen. Cin cin, cheers, sláinte! Bis 22.30, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: 1) Starbesetzter Absturz im Rampenlicht – Nina Proll, zuletzt in der #Metoo-Debatte aufgefallen, feiert mit der Komödie Anna Fucking Molnar ihr Debüt als Drehbuchautorin. 2) Porträt zum 90. Geburtstag der Fotografin Lisl Steiner. Die gebürtige Wienerin lichtete u. a. Louis Armstrong, Fidel Castro oder Franz Beckenbauer ab. 3) Die Kraft des Alters – eine hochkarätig besetzte Schau im Belvedere. Bis 23.30, ORF 2

22.30 TALK

Pro und Contra Die ehemalige Skirennläuferin Nicola Werdenigg erhob schwere Vorwürfe aus ihrer Zeit als Spitzensportlerin – unter anderem erzählte sie, wie sie von einem Teamkollegen vergewaltigt wurde. Bei Corinna Milborn diskutiert sie unter anderem mit dem Ex-Damencheftrainer des ÖSV, Herbert Mandl, der im Standard-Interview Unverständnis darüber äußerte, "warum sie das jetzt ans Tageslicht bringen musste". Bis 23.30, Puls 4

23.30 FILMEMACHER

Peter Handke – Zurück an den Anfang (Ö 2017, Corinna Belz) Zum 75. Geburtstag des Schriftstellers am 6. Dezember begleitet ihn Regisseurin Corinna Belz auf eine Reise in seinen Heimatort Griffen in Kärnten, der Handkes Werk maßgeblich prägte. Im Anschluss besucht Filmemacher und Autor Bernd Liepold-Mosser in Griffen – Auf den Spuren von Peter Handke den Ort, um das Verhältnis seiner Bewohner zu dem berühmten Sohn zu erkunden (bis 1.15 Uhr). Bis 0.00, ORF 2

(Sebastian Fellner, 27.11.2017)