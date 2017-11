Erde, die Kinder bissig macht: Wie sehen Sie den Zombie-Tatort "Böser Boden"?

orf/ard/christine schroeder

Kränkelnde Ökos

"Giftige Fracking-Rückstände verwandeln die niedersächsische Provinz in Zombie-Terrain. So mutet es jedenfalls für die beiden Bundespolizisten Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) an, die den Mord an einem iranischen Tanklastwagenfahrer untersuchen, der Abwässer einer Erdgasbohrstation durch ein Dorf mit Bio-Höfen gefahren hat", fasst "Spiegel"-Autor Christian Buß die Story zusammen: "Die Ökos, die extrem kränklich aussehen, legen eine aggressive Fremdenfeindlichkeit an den Tag – gegen multinationale Energiekonzerne genauso wie gegen migrantische Arbeitskräfte."