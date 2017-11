Killington-Slalom: Shiffrin mit starkem Lauf, Schild Dritte

Die US-Amerikanerin findet im zweiten Slalom der Saison fast perfekt in die Spur und führt nach dem ersten Durchgang überlegen

Killington – Nach dem zweiten Platz im ersten Slalom in Levi hat Mikaela Shiffrin in Killington im ersten Durchgang ihren Anspruch auf die Dominanz untermauert. Die US-Amerikanerin zauberte einen starken Lauf in den Schnee und führt vor Wendy Holdener aus der Schweiz (+ 00.89) und Bernadette Schild (+ 01.29). Levi-Siegerin Petra Vlhova hat als Fünfte schon ordentlich Rückstand (+ 01.45) auf Shiffrin. Der zweite Durchgang startet um 19 Uhr.

Als zweitbeste Österreicherin hat Katharina Truppe 2,92 Sekunden Rückstand, Carmen Thalmann schied aus. (red, 26.11.2017)