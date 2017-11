Bottas gewinnt in Abu Dhabi letzten GP der Saison

Der Finne feiert einen Start-Ziel-Sieg vor seinem Stallkollegen Lewis Hamilton

Abu Dhabi – Valtteri Bottas hat das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2017 gewonnen. Der Finne feierte am Sonntag in Abu Dhabi einen Start-Ziel-Sieg vor seinem Mercedes-Stallkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton. Dritter wurde Sebastian Vettel, der Deutsche fixierte damit auch den zweiten WM-Platz. Sein Ferrari-Gefährte Kimi Räikkönen belegte im Rennen wie auch in der WM-Wertung Platz vier.

Der Niederländer Max Verstappen musste sich im Red Bull mit dem fünften Rang begnügen, Teamkollege Daniel Ricciardo schied in der 21. Runde wegen eines Problems mit der Hydraulik aus. Der Australier fiel damit in der Gesamtwertung auf den fünften Platz zurück, blieb so aber noch vor Verstappen. Die neue Saison wird am 25. März 2018 mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne eröffnet. (APA, 26.11.2017)