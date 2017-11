Irak plant neue Pipeline aus Öl-Region Kirkuk in die Türkei

Verbindung durch Anschläge außer Betrieb gesetzt worden

Bagdad – Der Irak plant eine neue Pipeline von den Ölfelder um Kirkuk in die Türkei. Das Ölministerium teilte am Sonntag mit, die neue Leitung solle einen alten und beschädigten Abschnitt der Pipeline zwischen Kirkuk und dem türkischen Öl-Hafen in Ceyhan am Mittelmeer ersetzen.

Die Verbindung ist durch Anschläge außer Betrieb gesetzt worden. Sie verläuft durch ein Gebiet, das 2014 von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) eingenommen worden war, inzwischen aber von den irakischen Streitkräften zurückerobert wurde. Der Irak sicherte sich im vergangenem Monat auch die Ölfelder von Kirkuk, die zuvor von kurdischen Peschmerga-Kämpfern kontrolliert worden waren. (APA, 26.11.2017)