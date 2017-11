14 Punkte: Pöltl stellt NBA-Karriere-Bestleistung ein

Wiener holte bei 112:78 Torontos in Atlanta auch sieben Rebounds

Atlanta (Georgia)/Toronto – Jakob Pöltl hat in der Nacht auf Sonntag (MEZ) mit 14 Punkten seine Karriere-Bestleistung in der NBA eingestellt. Die Toronto Raptors feierten einen deutlichen 112:78-Erfolg bei den Atlanta Hawks. Sie kehrten damit nach zuvor zwei Auswärtsniederlagen auf die Siegerstraße zurück und halten nun bei einer 12:7-Saisonbilanz.

Die Begegnung in Georgia war eine ganz klare Angelegenheit für die Kanadier. Eine Vorentscheidung fiel bereits im zweiten Viertel, das mit 39:14 an die Gäste ging. Pöltl kam bei dem Kantersieg 19:16 Minuten zum Einsatz. Er traf sieben seiner neun Wurfversuche. Zudem holte der 2,13 Meter große Wiener sieben Rebounds, drei davon am offensiven Brett. 14 Punkte in der NBA hatte er erstmals am 22. Oktober beim 128:94 gegen die Philadelphia 76ers verzeichnet.

Früh auf Sieg

Angeführt von Norman Powell (17) und Jonas Valanciunas (16) scorten bei den Kanadiern sieben Spieler zweistellig. Erfolgreichster Werfer der Gastgeber war Dennis Schröder (14), der Deutschland am Montagabend im Schlager der WM-Qualifikation gegen Österreich in Schwechat ebenso nicht zur Verfügung steht wie Pöltl dem ÖBV-Team.

"Wir haben die Weichen bei den Atlanta Hawks früh auf Sieg gestellt und klar mit 112:78 gewonnen. Starter und Bank haben ein sehr gutes Spiel gezeigt, obwohl wir am Vorabend noch in Indiana gespielt hatten. Nach zwei toughen Niederlagen haben wir den Auswärtstrip positiv abgeschlossen und freuen uns nun auf drei Heimspiele in Serie", postete Pöltl auf Facebook. Nächster Gegner der Kanadier sind in der Nacht auf Donnerstag die Charlotte Hornets.

downtobuck

NBA-Leader Boston Celtics gewann bei den Indiana Pacers 108:98. Kyrie Irving erzielte 25 Punkte. In der Western Conference behaupteten die Houston Rockets mit einem 117:102 gegen die New York Knicks, wobei James Harden 37 Zähler verbuchte, die alleinige Führung vor den Golden State Warriors, die ein 110:95 gegen die New Orleans Pelicans feierten. Stephen Curry markierte 27 Punkte für den Titelverteidiger. Schlusslicht Dallas Mavericks sorgte mit einem 97:81 gegen Oklahoma City Thunder für eine Überraschung. Altmeister Dirk Nowitzki war mit 19 Zählern der Topscorer der Texaner. (APA, 26.11.2017)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Samstag:

Atlanta Hawks – Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit 14 Punkten und sieben Rebounds in 19:16 Minuten) 78:112,

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 86:106,

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 130:111,

Washington Wizards – Portland Trail Blazers 105:108,

Indiana Pacers – Boston Celtics 98:108,

Houston Rockets – New York Knicks 117:102,

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 97:81,

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 110:95,

Utah Jazz – Milwaukee Bucks 121:108,

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 95:97.