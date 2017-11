Olympia-Aus für Felix Neureuther nach Kreuzbandriss

Levi-Sieger war die große Hoffnung der Deutschen für Pyeongchang

Beaver Creek – Deutschlands Skistar Felix Neureuther hat am Sonntag seine Fans mit einer Hiobsbotschaft geschockt. Der 33-jährige Bayer zog sich beim Training in den USA einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und fällt damit für die gesamte Olympia-Saison aus. Neureuther war die große deutsche Medaillenhoffnung für die Winterspiele im Februar in Pyeongchang.

"Ich habe leider keine so guten Neuigkeiten. Ich habe mir heute im Training in Amerika das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das bedeutet für mich, dass die Saison gelaufen ist", sagte Neureuther am Sonntag in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video. "Ich werde morgen nach Hause fliegen und dann operiert werden."

Zu Beginn des Winters hatte Neureuther im ersten Weltcup-Slalom im finnischen Levi gleich einen Sieg eingefahren. Für Deutschlands besten Skifahrer war es der 13. Weltcupsieg. "Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben!!!" – überschrieb Neureuther die schlechte Nachricht nach dem fatalen Trainingssturz. "Und wenn man es positiv sehen will, ich kann jetzt sehr viel Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen", sagte er. Im Oktober waren Neureuther und die Biathletin Miriam Gössner Eltern geworden.

Schon 2013 leer ausgegangen

Den Traum von einer Olympia-Medaille wird sich der Mann aus Garmisch Partenkirchen wohl nicht mehr erfüllen können. Der Slalom-Vizeweltmeister von 2013 ist bisher bei Olympia leer ausgegangen. Schon vor den Spielen in Sotschi hatte der Skistar Pech gehabt. Bei der Anreise nach Russland, auf dem Weg zum Flughafen, erlitt er bei einem Autounfall ein Schleudertrauma – sein Start stand auf der Kippe. Im Olympia-Slalom fädelte er dann ein und schied aus. (APA, dpa, 26.11.2017)