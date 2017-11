Dortmund verspielt 4:0-Führung gegen Schalke

4:4 nach 4:0 zur Halbzeit im Revierderby gegen Schalke – Burgstaller trifft – Gregoritsch trifft bei Augsburg-Sieg

Dortmund –Mit dem größten Comeback der Derbygeschichte hat Schalke 04 den Erzrivalen Borussia Dortmund auf Distanz gehalten und BVB-Trainer Peter Bosz an den Rand der Entlassung gebracht. Nach einem frühen 0:4-Rückstand kamen die Königsblauen in Dortmund noch fulminant zurück, sie retteten in einer Schlussoffensive ein 4:4.

Guido Burgstaller (61.) und Amine Harit (65.) verkürzten in einem 90-minütigen Spekatkel zunächst auf 2:4, dann sah Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang (72.) Gelb-Rot. Danach trafen noch Daniel Caligiuri (86.) und Naldo (90.+4). Burgstaller traf außerdem den Pfosten (73.).

Aubameyang hatte mit seinem sechsten Derbytor (12.) für den anfangs wie berauschten BVB vorgelegt. Allerdings war die Hand des Gabuners im Spiel. Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied auf Tor, Videoassistent Günter Perl griff nicht ein. Nach einem Eigentor von Benjamin Stambouli (18.) erhöhten Weltmeister Mario Götze (20.) und Europameister Raphael Guerreiro (25.) schnell auf 4:0.

Leipzig besiegt Bremen

RB Leipzig hat den Schwung aus der Champions League mitgenommen und ist wieder der erste Verfolger von Bayern München. Vier Tage nach dem 4:1-Sieg bei AS Monaco gewann der Vizemeister gegen Werder Bremen mit etwas Mühe 2:0 (1:0). Naby Keita (34.) und Bernardo (87.) erzielten die Treffer für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl.

Die vor allem in der zweiten Hälfte starken Bremer (ohne Zlatko Junuzovic) warten dagegen seit dem 22. April auf einen Auswärtssieg.

Michael Gregoritsch erzielte beim 2:1 der Augsburger gegen Wolfsburg einen Treffer, Kevin Danso war bei Augsburg ebenso eine Hälfte im Einsatz, wie Martin Hinteregger. (sid, red, 25.11.2017)

Ergebnisse:

Borussia Dortmund – Schalke (Burgstaller, Tor) 4:4 (4:0)

RB Leipzig (Laimer ab 80.) – Werder Bremen (Kainz bis 66.). 2:0 (1:0)

SC Freiburg – FSV Mainz 05 2:1 (0:0)

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Augsburg (Gregoritsch, Tor, Danso bis 45., Hinteregger ab 46.) – Wolfsburg 2:1 (0:1)