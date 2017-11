Suljovic scheitert bei Players Championship

Österreicher unterliegt in der zweiten Runde überraschend dem Engländer Stephen Bunting

Minehead – Österreichs Darts-Aushängeschild Mensur Suljovic ist bei den Players Championship Finals überraschend bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 45-jährige Wiener unterlag dem Engländer Stephen Bunting am Samstag im Butlins Resort Minehead mit 3:6. Der Champions-League-Sieger legte damit eine misslungene Generalprobe für die am 14. Dezember beginnende PDC-WM, dem Saison-Highlight, hin.

Suljovic musste sich nach seinem frühen Out bei dem Finalturnier der Players-Championship-Serie mit einem Preisgeld von 5.000 Pfund (5.610 Euro) begnügen. (APA, 25.11.2017)