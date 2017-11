Japaner Watabe gewinnt in Ruka – Österreicher geschlagen

Akito Watabe feiert einen ungefährdeten Sieg beim Wleltcup der Nordischen Kombinierer in Ruka – Seidl Achter

Ruka – Der Auftakt-Dritte Akito Watabe hat am Samstag den zweiten Saisonbewerb der Nordischen Kombinierer in Ruka gewonnen und seinen 10. Weltcupsieg gefeiert. Der japanische Sprungsieger war im 10-km-Langlauf ungefährdet. Das Verfolgerfeld hatte rasch aufgegeben, Platz zwei ging an den Finnen Eero Hirvonen (+31,7 Sek.), Rang drei an den Deutschen Johannes Rydzek (32,8).

Für die Österreicher lief es nicht so gut wie am Vortag: Der nach dem Sprung zweitplatzierte Willi Denifl fiel auf Platz neun (+ 55,87) zurück. Sein Teamkollege Mario Seidl, der am Freitag als Vierter das Podest um 4,4 Sekunden versäumt hatte, landete unmittelbar vor ihm mit 43,7 Sekunden Rückstand auf Platz acht. Am Sonntag (10.45/13.30 Uhr) wird das Ruka-Triple abgeschlossen. (APA, 25.11.2017)