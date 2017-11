Anna Gasser triumphiert auch in Peking

Kärntnerin siegt im Big-Air-Bewerb überlegen – zweiter Saisonerfolg für Österreichs Sportlerin des Jahres

Peking – Anna Gasser bleibt die dominierende Snowboarderin im Big Air. Nach dem Erfolg in Mailand hat die Kärntnerin auch den zweiten Weltcup-Saison-Bewerb für sich entschieden.

In Peking setzte sich Gasser mit 175,50 Punkten klar vor der Japanerin Miyabi Onitsuka (155,75) und der Finnin Enni Rukajärvi (154,0) durch. Die 26-Jährige erhielt in zwei von drei Finalläufen die höchste Bewertung.

Im Weltcup liegt Österreichs Sportlerin des Jahres damit mit der Maximalpunktezahl von 2.000 voran. Der nächste Wettkampf findet am Samstag in einer Woche in Mönchengladbach statt. (red, APA, 25.11.2017)

Ergebnisse

Damen:

1. Anna Gasser (AUT) 175,50 Punkte

2. Miyabi Onitsuka (JPN) 155,75

3. Enni Rukajärvi (FIN) 154,00

4. Sofja Fedorowa (RUS) 123,50

5. Klaudia Medlova (SVK) 95,50

6. Cheryl Maas (NED) 94,75

Gesamt (2 von 5 Bewerbe):

1. Gasser 2.000 Punkte

2. Onitsuka 1.160

3. Katie Ormerod (GBR) 800

Herren:

1. Mark McMorris (CAN) 187,00

2. Tiarn Collins (NZL) 183,75

3. Torgeir Bergrem (NOR) 179,75

4. Horiaki Kunitake (JPN) 135,00

5. Clemens Millauer (AUT) 118,25

6. Emil Andre Ulsletten (NOR) 117,25

Weiter: 17. Alois Lindmoser (AUT) 67,50

23. Philipp Kundratitz (AUT) 41,75

Gesamt (2 von 5):

1. McMorris und Chris Corning (USA) je 1.000

3. Kunitake 820

Weiter: 6. Millauer 610

29. Lindmoser 180

38. Kundratitz 97,60