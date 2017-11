Ex-Präsident von Afghanistan: USA haben keinen Plan für das Lamd

Hamid Karzai kritisiert Rolle der USA im Afghanistan-Krieg. Taliban konnten heuer Herrschaftsbereich ausbauen

Kabul – Der frühere afghanische Präsident Hamid Karzai hat die USA für den andauernden Krieg und auch das Erstarken der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in seinem Land mitverantwortlich gemacht. Die geplante Aufstockung der US-Truppen in Afghanistan sei keine Lösung, sagte Karzai in einem Interview des Publizisten Jürgen Todenhöfer, das am Samstag von der "Berliner Zeitung" abgedruckt wurde.

Karzai war von 2001 bis 2014 Präsident Afghanistans und hatte dabei mit den USA im Krieg gegen die Taliban kooperiert. Nun wirft er Washington vor, gar keine echten Pläne für ein "nation building" – den Aufbau eines funktionierenden Staates am Hindukusch – gehabt zu haben. "Ihr Hauptinteresse in Afghanistan liegt im globalen Wettbewerb um die Vorherrschaft in unserer Region", sagte er. Die USA blickten dabei auf die Atommächte China, Russland, Indien und Pakistan sowie auf den Iran, die alle in der Region eine Rolle spielten.

USA und Pakistan als Hürden

Sein Land sei "Schauplatz der Konfrontation ausländischer Mächte", sagte Karzai. "Die größten Hürden für den innerafghanischen Friedensprozess sind die USA und Pakistan." Der Krieg der USA erzeuge Wut im Land und sei kontraproduktiv. Um im Krieg gegen den Terror erfolgreich zu sein, müssten die USA "die Zusammenarbeit mit maßgeblichen Mächten wie Russland, China und dem Iran suchen".

Die USA werfen in diesem Jahr etwa dreimal so viele Bomben und Raketen auf Afghanistan ab wie 2016. Dabei häuft sich die Anzahl der zivilen Opfer. Auf Drängen der USA wollen die NATO-Staaten die Anzahl ihrer Soldaten im Afghanistaneinsatz von 13.000 auf 16.000 steigern, wobei die USA den Löwenanteil der Verstärkung stellen. Außerdem haben die USA unabhängig vom NATO-Ausbildungseinsatz Kampftruppen in Afghanistan. Die Taliban haben in diesem Jahr ihren Herrschaftsbereich im Land ausgebaut. (APA, 25.11.2017)