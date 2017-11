Bisher keine Schäden oder Verletzte gemeldet

Istanbul – Ein Erdbeben der Stärke 5.1 auf der Richterskala wurde um 21:49 Uhr (GMT) im Südwesten der Türkei gemessen, berichtet eine türkische Beobachtungsstelle.

Das Epizentrum lag in der Region Aricilar-Ula, südöstlich der Mugla Provinz an der Ägäischen See in einer Tiefe von 6,3 Kilometern.

Es wurden bisher keine Berichte über Verletzte oder Schäden gemeldet. (Reuters, 24.11.2017)