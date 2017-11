6:0 des Wieners im ersten Match

Minehead – Mensur Suljovic ist am Freitag souverän in die Players Championship Finals im Darts gestartet. Der 45-jährige Wiener fertigte Andy Boulton im Butlins Resort Minehead mit 6:0 ab. In der zweiten Runde wartet am Samstag mit Stephen Bunting neuerlich ein Engländer. In der Folge wird auch noch das Achtelfinale ausgetragen. Für den Steirer Zoran Lerchbacher kam hingegen das Aus. (APA, 24.11. 2017)