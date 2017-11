Kraft in Ruka-Qualifikation die Nummer eins

Weltcup-Titelverteidiger springt mit 144 m die Bestweite

Ruka – Stefan Kraft hat seinen starken Auftakt in Wisla mit den Rängen zwei (Team) und drei (Einzel) in Ruka fortgesetzt. Der Weltcup-Titelverteidiger gewann wie auch schon in Polen die seit dieser Saison auch für Top-Ten-Springer verpflichtende Qualifikation mit einem 144-m-Satz vor dem Norweger Johann Andre Forfang (138,5 m). Zweitbester Österreicher am Freitag war Michael Hayböck (133 m) als Vierter.

Daniel Huber wurde die neue Weltcup-Regel hingegen schon zum Verhängnis. Der mit einem starken sechsten Einzelrang in die Olympiasaison gestartete Salzburger erwischte bei wechselhaften Bedingungen über dem Vorbau eine Böe, landete nur bei 87,5 Metern und verpasste als 55. die Qualifikation.

Die anderen Österreicher haben den Sprung in die Top 50 aber geschafft: Manuel Fettner (14./127,5 m), Manuel Poppinger (22./122,5), Markus Schiffner (27./117,5) und Clemens Aigner (30./116) sind am Sonntag mit von der Partie. Das zweite Weltcup-Wochenende der Olympiasaison in Finnland geht mit einem Teambewerb am Samstag (16.15) sowie einem Einzel am Sonntag (15.00) weiter. (APA, 24.11. 2017)