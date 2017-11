Altrichter: "Investments entscheide ich nach Bauchgefühl"

foto: kneidinger-photography

Michael Altrichter (45) ist bekannt aus der Puls-4-Start-up-Sendung "2 Minuten 2 Millionen", in der er regelmäßig in junge Unternehmen investiert. Sein aktuelles Portfolio umfasst 35 Start-ups, in erster Linie aus dem digitalen Bereich. Der begeisterte Skifahrer ist seit 2013 als Business-Angel aktiv. Zusätzlich gehört er dem österreichischen Investorennetzwerk Startup300 an. Altrichter wohnt in Allhartsberg in Niederösterreich, ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren.