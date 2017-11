New Yorker Nachwehen: "Salvator Mundi" bald in Paris

foto: cook collection, t. campbell, christie’s/standard grafik

Salvator Mundis Wandel: Bis 1763 galt das Christusporträt als Werk Leonardo da Vincis und gelangte im Jahr 1900 als Arbeit des Leonardo Nachfolgers Bernardino Luini in die Sammlung Cook. Das auf ein Walnusspaneel gemalte Werk wurde im Zuge einer Restaurierung regelrecht übermalt, wie eine Aufnahme aus dem Jahr 1904 belegt (links). 1958 ließ es Sir Francis Cook als Werk des Leonardo-Zeitgenossen Boltraffio bei Sotheby’s versteigern. Das Bild gelangte in amerikanischen Privatbesitz und tauchte 2005 bei einer Nachlassauktion wieder auf. Dort erwarb es ein New Yorker Kunsthändler. 2007 wurde das Gemälde einer umfangreichen Restaurierung unterzogen, bei der die alten Übermalungen abgedeckt (Foto, mitte) und die Fehlstellen retuschiert wurden.