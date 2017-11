Seidl zum Weltcup-Auftakt in Ruka Vierter vor Denifl

Norweger Andersen feierte Premierensieg – Drei Österreicher in Top 7

Ruka – Mario Seidl hat nach dem Sieg im Springen beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer in Ruka das Podest verpasst. Der führende Salzburger hielt am Freitag auf der 5-km-Loipe bis zum letzten Kilometer auf Platz zwei gut mit, fiel aber auf Platz vier zurück. Der Sieg ging erstmals überhaupt an den 24-jährigen Norweger Espen Andersen (12:58,0 Min.) vor seinem Landsmann Jan Schmid (+ 7,7 Sek.).

Seidl fehlten am Ende 4,4 Sekunden auf das Podest, das der Japaner Akito Watabe als Dritter komplettierte. Seidl kam 15,4 Sekunden hinter dem Premierensieger und knapp 14 Sekunden unmittelbar vor Willi Denifl ins Ziel. Martin Fritz sorgte als Siebenter für ein starkes ÖSV-Mannschaftsresultat mit drei Läufern in den Top 7. Für die in der vergangenen Saison so dominierenden Deutschen, die im Springen teilweise sehr schlechte Bedingungen erwischt hatten, war diesmal Björn Kircheisen als Achter bester DSV-Mann. (APA, 24.11.2017)