TV- und Radiotipps für Samstag, 25. November

Jagd auf Roter Oktober, Casablanca, Bürgeranwalt, Vom Weltkrieg zum Kalten Krieg, Charlie und die Schokoladenfabrik, Cast Away, Sleepy Hollow, James Bond – Goldeneye

13.00 THRILLER

Jagd auf Roter Oktober (The Hunt for Red October, USA 1990, John McTiernan) Kapitän Ramius (Sean Connery) lässt das U-Boot Roter Oktober mit einem revolutionären Antriebssystem unhörbar durch die Meere gleiten. Seine Lautlosigkeit macht das Boot zum begehrten Objekt von Freund und Feind, und der Überlaufplan von Ramius funktioniert mit den Worten: "Give me one ping, Vasily, only one.". Sounds of Silence. Bis 15.45, Puls 4

kilkenny1978

13.20 KLASSIKER

Casablanca (USA 1942, Michael Curtiz) Eine Gruppe von Flüchtlingen, Abenteurern, Agenten und Vichy-Polizisten trifft während des Zweiten Weltkriegs in Casablanca aufeinander. Im Halbweltmilieu scheitert die Romanze der Frau (Ingrid Bergman) eines ungarischen Widerstandkämpfers (Paul Henreid) mit dem zynischen Barbesitzer Rick (Humphrey Bogart) an der Notwendigkeit, den Ehemann vor seinen Naziverfolgern zu retten. Casablanca: der Olymp dessen, was in Geschichtsbüchern "klassisches Hollywood" geheißen wird; die Apotheose des Studiostils, in dem statt jeder Palme eine "Palme" steht und jeder Nazi nur ein "Nazi" sein kann – somit auch ein grausam apolitischer Film über "Politik". Ein Spielleiter, der extrem verschiedene Motive mit immergleicher Sicherheit behandelt, ein Darstellerteam, das bis in die kleinsten Nebenrollen mit geborenen Entertainern besetzt ist, eine Symphonie aus Dialog, Geräusch und Musik. Bis 15.00, ORF 2

movieclips trailer vault

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt 1) Wasserschaden im oberen Stockwerk. 2) Lärm durch Modellflieger. 3) Mieter bleibt auf Fernwärmekosten sitzen. Bis 18.20, ORF 2

20.15 HISTORISCH

Vom Weltkrieg zum Kalten Krieg Nach dem gewonnenen Zweiten Weltkrieg glaubten die Siegermächte an baldigen Frieden. Doch von der Konferenz von Jalta im Jahr 1945 bis zum Jahr 1953 rangen Roosevelt, Churchill und Stalin um die Macht – und stürzten die Welt in den Kalten Krieg. Bis 22.10, ORF 3

20.15 ZUCKERSCHOCK

Charlie und die Schokoladenfabrik (Charlie and the Chocolate Factory, USA/GB 2005, Tim Burton) Süße Zuckerfrüchte hängen an Lakritzbäumen, verstecken sich im Esspapier-Grün, und mittendurch fließt ein reißender Schokoladefluss. Das Zauberland hat der schräge Fabrikant Willy Wonka erschaffen, der kleine Charlie Bucket findet es auf Erden. Bis 22.35, Sat1

willy wonka

20.15 ABENTEUER

Cast Away – Verschollen (USA 2000, Robert Zemeckis) Chuck (Tom Hanks) strandet als einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes auf einer unbewohnten Insel im Pazifik. Sein größtes Problem ist die Tristesse der Einsamkeit, ein harter Überlebenskampf beginnt. Hommage an Robinson Crusoe, Oscar-Nominierung für Hanks. Bis 22.50, Servus TV

thomas roth

22.35 HORROR

Sleepy Hollow (USA/D 1999, Tim Burton) Tim Burton arbeitet mit einem stark geschminkten Johnny Depp stets gut zusammen, auch bei dieser düsteren Horrorgroteske. Ein kopfloser Ritter sucht das kleine Örtchen Sleepy Hollow heim. Der für 1799 allzu fortschrittliche Polizist Ichabod Crane (Depp) wird dorthin entsandt. Zwielichtiger Spuk und atemberaubende Bilder mit Depp und Christina Ricci in den Hauptrollen. Bis 0.45, Sat1

ryy79

23.40 AGENTENTHRILLER

James Bond – Goldeneye (USA 1995, Martin Campbell) James Bond (Pierce Brosnan) mischt die feine britische Gesellschaft auf: damals noch als hoffnungsvoller Erbe einer großen Tradition. Willkommene Unterstützung erhält er dabei von der Computerexpertin Natalya Fyodorovna Simonova (Izabella Scorupco). Superbösewicht: General Arkady Grigorovich Ourumov (Gottfried John). Bis 1.40, ORF 1