Morgen-Update für Sonntag, den 26.11.2017: Vassilakou stellt Vertrauensfrage, Bedingungen für Neuauflage der Koalition und Kindergartenjahr

Guten Morgen! Hier die Schlagzeilen für Ihren Sonntag

[Inland] Vassilakou stellte selbst Vertrauensfrage und holt 75 Prozent Zustimmung

[International] SPD und Union stellen Bedingungen für Neuauflage der Koalition

[Panorama] Spanien: Als Baby gestohlen und nun verurteilt

"Maulwurf": Freiheitliche Seilschaften im Heeresabwehramt

Christkindlmärkte setzen auf weihnachtlich dekorierte Betonblöcke

[Netzpolitik] Datenschützer entsetzt: Gesichtsscanner in österreichischen Apotheken

[Bildung] Einigung auf zweites verpflichtendes Kindergartenjahr

[Sport] Erfahrungen des Ausgeliefertseins ganzer Generationen

[Wetter] Der Sonntag beginnt vielfach trüb mit Schnee und Regen vor allem am Alpennordrand sowie vormittags noch im äußersten Südosten. Schnee fällt meist bis in tiefe Lagen, nur im Osten liegt die Schneefallgrenze bei etwa 400 m. -2 bis +7 Grad

[Zum Tag] Am 26. November 1992 zerstörte ein Großbrand in der Wiener Hofburg in der Nacht auf den 27. November Teile des Gebäudes. Im Moment dient die Hofburg als Ausweichquartier des Parlaments, das umgebaut wird.