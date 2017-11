Häupl: "Es gibt keinen Streit in der Wiener SPÖ"

Die Nachfolgekandidaten des Bürgermeisters und SPÖ-Chefs präsentierten sich den Gremien. Diskutiert wird über Formate zum "Meinungsfindungsprozess"

Wien – Die Gremien der Wiener SPÖ haben am Freitag über Diskussionsformate für den internen Wahlkampf zur Nachfolge von Parteichef Michael Häupl beraten. Außerdem präsentierten sich die Kandidaten Andreas Schieder und Michael Ludwig erstmals offiziell den Genossen. "Ich kann Ihnen berichten, es gibt keinen Streit in der Wiener SPÖ", sagte Häupl nach der Sitzung.

"Es waren gute Diskussionen heute, sehr solidarisch, sehr freundschaftlich", betonte der Bürgermeister. Im Vorstand sei diskutiert worden, wie man den Meinungsbildungsprozess bis zum Parteitag am 27. Jänner so gestalten könne, dass am Ende keiner der beiden Kandidaten und dessen Anhänger schwer beschädigt seien, sagte eine Parteisprecherin. Es werde "keinen öffentlichen Schaukampf" geben, versicherte Häupl.

Bei der anschließenden Sitzung des Wiener Ausschusses – mit 157 Mitgliedern das größte Parteigremium – präsentierten sich Ludwig und Schieder laut der Sprecherin im Wesentlichen mit der Vorstellung, die sie bereits schriftlich an die Ausschussmitglieder gesandt hatten. Weder im Vorstand noch im Ausschuss habe es Wortmeldungen zu den Präferenzen der Mitglieder gegeben.

orf Ludwig oder Schieder? Gegenüber dem ORF ("ZiB 13") haben sich am Freitag Unterstützer für beide geoutet.

Kein Favoriten benannt

Auch Häupl wollte nicht kundtun, wen er bevorzugt. "Das ist nicht mein Job." Seine Aufgabe sei es, für einen guten Ausgang zu sorgen. Dass noch eine weitere Person ins Rennen gehen wird, glaubt Häupl nicht. "Ich gehe zur Stunde in keiner Weise davon aus, dass es einen dritten Kandidaten geben wird." Bis 5. Jänner kann noch eine Kandidatur angemeldet werden. Auch auf dem Parteitag selbst ist es möglich, sich mit einer Zweidrittelmehrheit der Delegiertenstimmen aufstellen zu lassen.

foto: apa/herbert pfarrhofer Häupl glaubt nicht, dass noch ein dritter Kandidat ins Rennen gehen wird.

Häupl: Haltung zur FPÖ bei beiden Kandidaten gleich

Häupl betonte, dass es keine großen Meinungsunterschiede zwischen den beiden Kandidaten gebe. In der Haltung gegenüber der FPÖ und bei der Migration gebe es keine Unterschiede.

Keine Angst, dass Vassilakou abhandenkommt

Am Samstag diskutieren die Wiener Grünen bei einer Landesversammlung über die Zukunft ihrer Partei. Gefragt, was es für die Koalition bedeuten würde, sollte dort ein Rücktritt von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou absehbar werden, sagte Häupl: "Das diskutieren wir, wenn es so weit ist."

Seinen Informationen nach sei aber nicht davon auszugehen, dass es zu einem Abgang Vassilakous kommt, "was ich auch gut finde". Immerhin trage der Koalitionsvertrag die Unterschrift von ihnen beiden.

SPÖ-Gremien tagen wieder am 11. Dezember

Am 11. Dezember findet die nächste Gremiensitzung der Wiener SPÖ statt, die regulär letzte vor dem Parteitag, auf dem der neue Parteichef gewählt wird. Wann er das Amt des Bürgermeisters übergeben wird, werde er sich mit dem neuen Landesparteivorsitzenden ausmachen, kündigte Häupl an. (APA, red, 24.11.2017)