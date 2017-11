Koalitionäre Verhandler müssen bei Strache und Kurz abliefern

Steuerungsgruppe bespricht Zwischenergebnisse der Untergruppen

Wien – Die Steuerungsgruppe der Koalitionsverhandler bespricht am Freitag die Ergebnisse aus den Untergruppen. Die Zwischenbilanzen der Verhandler werden im Lauf des Tages abgeliefert, hieß es im Vorfeld. Das Treffen beginnt um 15 Uhr, Medienstatements soll es nur vorher geben.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache haben in den vergangenen Wochen die Öffentlichkeit mehrmals im Anschluss an die Sitzungen über jeweils Erreichtes informiert. Wirklich Handfestes war dabei eher nur im Bereich Sicherheit und Asyl zu hören.

Digitaler Smog

Erst am Donnerstag haben Kurz und Strache das Digitalkonzept ihrer sich anbahnenenden türkis-blauen Koalition präsentiert. Doch Experten erkennen in den Ankündigungen kaum Neues, weil viele Maßnahmen ohnehin anstehen – oder bereits durch das Arbeitsübereinkommen von SPÖ und ÖVP im Jänner eingeleitet worden sind. Ein Überblick:

: Damit wollen ÖVP und FPÖ Behördengänge online erleichtern – und "Papierakten und Wartezeiten" reduzieren. Bloß: Im dafür bereits zuständigen Bundeskanzleramt, konkret dem Staatssekretariat für Digitalisierung, kann man mittlerweile auf 900.000 aktive Nutzer der längst etablierten elektronischen Handysignatur und rund 200.000 Inhaber von Bürgerkarten mit Chip verweisen. Damit können sie sich virtuell mit ihrer Identität ausweisen – und so lassen sich an die 200 Verwaltungsagenden erledigen. Auf FinanzOnline.at können Bürger etwa ihre Steuererklärung übermitteln, genausogut ist es möglich, bei den Gemeinden eine Wahlkarte zu bestellen. Allein über das Help-Portal für Bürger sind mittlerweile 6000 Online-Formulare abrufbar – für die Hundeanmeldung in Wien, für die Wohnsitzummeldung in ganz Österreich, für die Eintragung ins Waffenregister, etcetera, etcetera. Unternehmer wiederum haben seit Juli über das Portal USP die Möglichkeit, eine Firma zu gründen oder eingestellte Mitarbeiter an die Sozialversicherung zu melden – insgesamt kann man sich so rund 30 Behördengänge ersparen. Digitale Identität: Geht es nach Türkis-Blau, soll auch jeder Österreicher auf Personalausweis, Führerschein, E-Card über eine App zugreifen können. Doch schon im Juli haben Rot und Schwarz angesichts einer europaweiten Verordnung ein entsprechendes Gesetz beschlossen, dass ab September 2018 hierzulande auch schrittweise für die Bürger anderer EU-Staaten genau diese Möglichkeit geschaffen wird. Ein System namens "IDA" (Identity Austria) befindet sich in einer Pilotphase – Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte es erst Ende September präsentiert, langfristig soll es "den Pass ersetzen" können.

Geht es nach Türkis-Blau, soll auch jeder Österreicher auf Personalausweis, Führerschein, E-Card über eine App zugreifen können. Doch schon im Juli haben Rot und Schwarz angesichts einer europaweiten Verordnung ein entsprechendes Gesetz beschlossen, dass ab September 2018 hierzulande auch schrittweise für die Bürger anderer EU-Staaten genau diese Möglichkeit geschaffen wird. Ein System namens "IDA" (Identity Austria) befindet sich in einer Pilotphase – Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte es erst Ende September präsentiert, langfristig soll es "den Pass ersetzen" können. Digitale Bildung Auch der am Donnerstag präsentierte Vorschlag, alle Bildungseinrichtungen mit Breitband zu versorgen, findet sich im rot-schwarzen Arbeitsübereinkommen. Dort heißt es: "Alle Schulen verfügen bis 2020/21 über eine einem Breitbandanschluss entsprechende technologische Anbindung".Die türkis-blaue "Online-Plattform für lebenslanges Lernen" erschien unter Rot-Schwarz als Gratis-Vorhaben", dass digitale Lern- und Lehrmaterialien über ein zentrales Portal" bald abrufbar sein sollen. Ähnliches gilt für iPads in Schulen oder auch den Breitbandausbau, bei dem Kurz wie im SPÖ-ÖVP-Arbeitseinkommen von einer Zielvorgabe von 100 mbit/Sekunde sprach.

Asylwerber und Jugendschutz

So soll es für Asylwerber in der Grundversorgung nur Sachleistungen und keine individuelle Unterbringung mehr geben. Ein Thema soll in den Verhandlungen laut "Presse" auch die Vereinheitlichung des Jugendschutzes sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es freilich nicht, bundesweit einheitliche Regelungen sind aber ohnehin bereits seit längerer Zeit geplant. Die Zuständigkeit liegt bei den Ländern, und diese haben beim letzten Treffen der Landesjugendreferenten im Frühjahr zumindest die Absicht erklärt, sich um eine Vereinheitlichung zu bemühen. Sie sollten bis zu ihrer nächsten Sitzung im Frühjahr 2018 ein Ergebnis vorlegen. (APA, nw, fsc, 24.11.2017)