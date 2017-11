Die Filmstarts der Woche

foto: sony

Flatliners (USA 2017, 110 min)

Regie: Niels Arden Oplev

Mit: Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons, Kiefer Sutherland

In Niels Arden Oplevs Neuauflage von Joel Schumachers "Flatliners" mit Ellen Page ("Juno") geht es erneut um die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Eine Handvoll Medizinstudenten stürzt sich in dem Film in ein so spannendes wie auch hoch gefährliches Abenteuer: Indem sie ihren Herzschlag für eine kurze Zeitspanne stoppen, setzen sie sich gegenseitig Nahtoderfahrungen aus. In einer der Hauptrollen zu sehen ist der .