Simbabwes neuer Präsident Mnangagwa sichert Mugabe Schutz zu

Der frühere Getreue des Langzeitpräsidenten wurde im Stadion von Harare offiziell in sein Amt eingeführt

Harare – Die Führungskrise in Simbabwe ist am Freitag offiziell beendet worden. Der neue Staatspräsident Emmerson Mnangagwa wurde im Nationalstadion der Hauptstadt Harare vor tausenden Menschen offiziell in sein Amt eingeführt.

Mnangagwa folgt Robert Mugabe nach, der das ehemalige Rhodesien seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1980 geführt hatte. Mugabe war durch einen Militärputsch und einen Aufstand innerhalb der Regierungspartei Zanu-PF zum Rücktritt gezwungen worden. Medienberichten zufolge hat der neue Staatschef ihm und seiner Familie "vollständige Sicherheit und Wohlergehen" zugesichert. (APA, 24.11.2017)