Wien beschloss neue Regelung der Mindestsicherung

Eigens kurze Landtagssitzung einberufen, da FPÖ und ÖVP gegen Lesung am Donnerstag waren

Wien – Die neue Regelung in Sachen Wiener Mindestsicherung ist am Freitag im Wiener Landtag mit den Stimmen der rot-grünen Regierungsfraktionen abgesegnet worden. Der Beschluss musste im Rahmen einer eigens einberufenen, kurzen Sitzung erfolgen, da FPÖ und ÖVP dagegen waren, die zweite Lesung gleich in der Sitzung am Donnerstag durchzuführen.

Wien verzichtet zwar auf generelle Kürzungen, allerdings werden die Voraussetzungen für den Bezug teilweise strenger. Künftig wird etwa die Bereitschaft, eine Beschäftigung oder ein Kursangebot anzunehmen, ein Kriterium. (APA, 24.11.2017)