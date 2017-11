Kern sieht "kleine Intrige" hinter Debatte über sein Zusatzgehalt

Bundeskanzler plädiert in Brüssel dafür, das Thema "nicht überzubewerten"

Brüssel/Wien – Bundeskanzler Christian Kern hat am Freitag gelassen auf Berichte über eine Gehaltserhöhung für ihn reagiert. Dies sei "eine kleine Intrige, eine österreichische, die wunderbare Resonanz in österreichischen Medien findet", sagte er vor dem EU-Gipfel der östlichen Partnerschaft in Brüssel. Man sollte dies aber "nicht überbewerten".

Zuvor war bekannt geworden, dass die SPÖ ihrem Parteichef eine Gehaltserhöhung gönnt. Damit der Fall vom Kanzlersalär zu jenem eines einfachen Abgeordneten nicht zu tief wird, wird die Bundespartei Kern gut 6.100 Euro monatlich überweisen, berichtete die "Tiroler Tageszeitung". Damit kommt er auf das selbe Gehalt wie der geschäftsführende Klubobmann Andreas Schieder, nämlich 14.885 Euro.

7.000 netto

Um Verständnis hatte Kern am Donnerstagabend bereits im "Puls 4-"Interview geworben. Die 6.100 Euro von der SPÖ bekomme er, "weil ich Parteivorsitzender bin". Diesen Job übe er zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Mandatar aus und das werde "üblicherweise abgegolten". Mit seinen 14.885 Euro monatlich brutto "gehöre ich nicht zu den Top-20-Verdienern im Parlament", so Kern. Außerdem käme er netto auf 7.000 Euro. Und das sei ein Wert, den er verantworten könne. (APA, red, 24.11.2017)