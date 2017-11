Gütesiegel und Biolabels halten oft nicht, was sie versprechen

AMA-Gütesiegel, Bio Fairtrade und Co soll Konsumenten bei der Auswahl der Lebensmittel helfen. Laut Global 2000 und Südwind sind viele "mehr Schein als Sein"

Wien – Fairtrade, Ja! Natürlich, Zurück zum Ursprung, EU Bio, Tierwohl, AMA -Gütesiegel, Freilandhaltung, UTZ, Bio vom Berg: Gütesiegel, Zertifikate und Labels sollen für Konsumenten eine Art Leitlinie sein und ihnen bei der Auswahl ihrer Lebensmittel helfen. Doch inwieweit gelingt das? Die NGOs Global 2000 und Südwind haben sich 22 angesehen und kommen zum Schluss, dass viele "mehr Schein als Sein" seien.

"Ein echtes Gütesiegel braucht neben sorgfältig durchdachten sozialen und ökologischen Kriterien auch ein gutes Kontrollsystem", so Stefan Grasgruber-Kerl, Kampagnenleiter von Südwind, in einer Aussendung. Um Interessierten einen Überblick in der zunehmenden "Gütesiegelflut" zu ermöglichen, für welche Standards genau die unterschiedlichen Labels stehen veröffentlichen Global 2000 und Südwind nun einen Gütesiegel-Check.

Ampelsystem

Mittels Ampelsystem wurden sie in den vier Kategorien Umwelt, Soziales, Tierwohl und Fundiertheit bewertet. Beispielsweise wurden Fairtrade mit "hohem Anspruch", UTZ mit "mittlerem Anspruch" und das AMA-Gütesiegel mit "niedrigem Anspruch" beurteilt. Das Prädikat "Vorreiter" als Gütesiegel mit besonders hohem Anspruch bekamen unter anderem das Rewe-Label "Ja! Natürlich" und das Hofer-Label "Zurück zum Ursprung" zuerkannt.

Zusätzlich zum Gütesiegel-Check haben Global 2000 und Südwind im Rahmen eines internationalen Projekts eine Datenbank entwickelt, die zusätzliche Informationen über insgesamt 41 Gütesiegel liefert.

Keine Wundermittel

Martin Wildenberg, Nachhaltigkeitsexperte und Leiter der Untersuchung bei Global 2000 macht auf grundsätzliche Grenz6en des Systems aufmerksam: Gütesiegel oder Zertifikate erlauben einen Vergleich innerhalb einer Produktgruppe, aber nicht zwischen zwei unterschiedlichen Produkten wie zum Beispiel zwischen Karotten und Rindfleisch.

Wildenberg: "Die Bio-Karotte ist umweltfreundlicher als eine Karotte ohne Gütesiegel aber die konventionelle Karotte schlägt das Bio-Rind in punkto Ressourcenverbrauch trotzdem um Längen. Gut gemachte Gütesiegel können Werkzeuge der Veränderung sein, sie sind aber mit Garantie keine Wundermittel."

Für weitreichende Änderungen in Richtung Nachhaltigkeit müssten die Menschen ihre Konsum- und Produktionsmuster überdenken, sind sich die beiden NGOs einig. "Bewusst und mit Genuss das konsumieren, was man tatsächlich braucht und nichts verschwenden, ist die erste Regel für verantwortungsvollen Konsum", so Stefan Grasgruber-Kerl. (red)