Köln schafft die Sensation gegen Arsenal

Das Team von Peter Stöger feiert einen 1:0-Heimsieg über die Favoriten aus London. Hoffenheim und Hertha ausgeschieden

Hertha BSC und 1899 Hoffenheim sind in der Europa League frühzeitig gescheitert, ausgerechnet der schwer gebeutelte 1. FC Köln hat dagegen seine Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde gewahrt. Die in der deutschen Liga noch sieglose Kölner feierten am vorletzten Gruppenspieltag mit dem 1:0 (0:0) gegen eine B-Auswahl des 13-maligen englischen Meisters FC Arsenal ihren zweiten Sieg und können am letzten Spieltag der Gruppe H bei Roter Stern Belgrad aus eigener Kraft das Ticket für die Runde der letzten 32 Team lösen.

Die Berliner kassierten dagegen beim spanischen Vertreter Athletic Bilbao eine bittere 2:3 (2:1)-Niederlage und verabschieden sich damit am 7. Dezember im Olympiastadion gegen Tabellenführer Östersunds FK aus Europa. Valentino Lazaro steuerte den Assist zum zwischenzeitlichen 2:1 durch Davie Selke bei. Dasselbe gilt für Hoffenheim, das beim 1:3 (0:1) im Gastspiel bei Sporting Braga seine letzte Chance verspielte. Für die Kraichgauer, die als Tabellenvierter der Vorsaison an der Tür zur Champions League gekratzt hatten, ist die Debütsaison im Europacup ebenfalls in 14 Tagen beendet. Florian Grillitsch und Stefan Posch spielten bei Hoffenheim durch.

Kölscher Wille

In Köln, wo am Donnerstag auch viel über die mögliche Rückkehr von Ex-Profi Horst Heldt als Sportdirektor spekuliert und diskutiert wurde, mühte sich der FC nach Kräften. Trotz großer Verletzungsprobleme hielt Köln recht gut mit.

Arsenal war aber das überlegene Team und hatte bei einem Stangenschuss durch Coquelin (31.) Pech. Die Londoner behielter auch nach der Pause zunächst alles im Griff. Nach einem Foul von Mathieu Debuchy an seinem französischen Landsmann Sehrou Guirassy verwandelte der Gefoulte in der 62. selbst zur Kölner Führung. Mit viel Leidenschaft brachte der FC seinen zweiten Gruppensieg über die Zeit.

Ebenfalls gescheitert ist Trainer Adi Hütter mit den Young Boys bern. Die Schweizer mussten sich bei Partizan Belgrad mit 1:1 geschlagen geben und haben keine Chance mehr auf den Aufstieg. (sid, red, 23.11.2017)