ÖFB-Frauen feiern 2:0-Pflichtsieg ohne Glanz

Österreichs Frauenfußballteam hat in der WM-Qualifikation Israel mit 2:0 besiegt. Sarah Puntigam und Nina Burger erzielten die Tore. Das ÖFB-Team ist nach zwei Spielen noch ohne Punktverlust

Maria Enzersdorf – Es war Einbahnstraßenfußball, was die 3100 Zuschauer und Zuschauerinnen am Donnerstagabend bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in der BSFZ-Arena in der Südstadt zu sehen bekamen. 2:0 gewannen die Österreicherinnen gegen Israel in ihrem zweiten Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich. Es war kein glanzvoller Sieg. Das ÖFB-Team hält nun bei sechs Punkten. Die erste Partie hatte die Auswahl von Dominik Thalhammer 4:0 in Serbien gewonnen.

Israel steht tief

Sarah Zadrazil gibt in der Südstadt den ersten Schuss ab (4.). Wie erwartet legen es die Israelinnen extrem defensiv an, mit einer Fünfer-Abwehrkette. Während Thalhammer nur drei Frauen verteidigen lässt. Das ÖFB-Team war ja als klarer Favorit in die Partie gegangen. Für die verletzte Laura Feiersinger (Oberschenkelzerrung) rückte Katharina Naschenweng in die Startelf. Auf Kapitänin Viktoria Schnaderebeck (Knieprobleme) und Stürmerin Lisa Makas (Kreuzbandriss) musste Thalhammer am Donnerstag nicht zum ersten Mal verzichten. Bis zum Führungstreffer dauert es nicht lange. Sarah Puntigam sorgt in Minute zwölf für das 1:0. Alles auf Schiene, meint man. Israel, 55. in der Weltrangliste und damit der Papierform nach das schwächste Team in der Gruppe 7 der WM-Qualifikation, hat wenig überraschend nichts entgegenzusetzen.

Allerdings sind klare Torchancen für den Weltranglisten-20. Österreich zunächst Mangelware. Nicole Billa hat in Minute 35 das 2:0 am Fuß, sie kommt nicht an Israels Torfrau Hanit Schwarz vorbei. Wenig später scheitern Burger (37.) und Zadrazil (44.) an der starken israelischen Schlussfrau. Mit dem knappen 1:0 geht es in die Pause. Es hätte mehr sein können.

Der Prüfstein wartet

Nach der Halbzeit gibt Burger einen zu schwachen Schuss ab (47.). Israel kommt in Person von Keren Goor erstmals bis an die gegnerische Strafraumgrenze, die unterbeschäftigte Torfrau Manuela Zinsberger ist zur Stelle (52.). Aber dann fällt endlich der erlösende zweite Treffer. Burger, Rekordtorschützin im ÖFB-Team, trifft aus dem Strafraum (57.). Puntigam schießt zehn Minuten später im Fallen drüber.

Am Spiel hat sich auch in Hälfte zwei wenig geändert. Israel ist minder bemittelt, aber Österreich fehlen die zündenden Ideen. So bleibt es beim bescheidenen 2:0. Pflicht erfüllt, mehr aber nicht. Am Dienstag kommt es in Palma de Mallorca zum Spitzenspiel der Quali-Gruppe 7: Österreich gastiert bei Spanien. Im Sommer hatte sich das ÖFB-Team im EM-Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen die Ibererinnen durchgesetzt. (Birgit Riezinger, 23.11.2017)

Fußball-WM-Qualifikation Frauen – Gruppe 7:

Österreich – Israel 2:0 (1:0)

Maria Enzersdorf:



Tore:

1:0 (12.) Puntigam

2:0 (56.) Burger

Österreich: Zinsberger – Wenninger, Kirchberger, Naschenweng – Prohaska (64. Enzinger), Schiechtl (64. Klein), Puntigam, Aschauer – Burger, Zadrazil, Billa (75. Pinther)