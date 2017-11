Die sieben besten Games 2017: Es war ein großes Spielejahr

wirspielen

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)

Die Kritik ist berechtigt: Kein anderer Spielehersteller kocht seine prominentesten Marken öfter neu auf als Nintendo. Doch es gibt auch keinen anderen Entwickler, der selbst nach dutzenden Fortsetzungen so viel Liebe und Zeit investiert, um den großen Namen gerecht zu werden. "Super Mario Odyssey" ist nicht nur der beste Beweis für dieses enorme Maß an leidenschaftlicher Markenpflege, sondern überdies auch dafür, wie viel Kreativität nach all den Jahrzehnten noch in Nintendos Galionsfigur steckt. Der ehemalige Installateur hat mit dem Begleiter Cappy und dessen Kraft, Mario in alle Gegner und Objekte verwandeln zu können, die bislang genialste Fähigkeit in der langen Geschichte der Serie verpasst bekommen. Und das in einer Spielwelt, in der alles lebt und nichts ist, wie es zunächst erscheint, und die vor Einfallsreichtum nur so strotzt. Wer auf der Suche nach Spielfreude ist, findet sie zweifelsfrei in Bermudashorts über Strände flitzend und im Käseland als Steak herumhüpfend in Marios bisher irrstem Abenteuer. (Zsolt Wilhelm, 26.11.2017)