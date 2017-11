Herbert Mandl: "Weit weg von einem Übergriff"

Mandl: Dass es kaum Trainerinnen gibt, hat einfache Gründe. Die Arbeit am Hang ist für Frauen schwer bewältigbar. Man schleppt Bohrmaschinen und Stangen, die wiegen oft vierzig, fünfzig Kilo. Der Beruf ist sehr anstrengend.

Mandl: Das ist in anderen Sportarten wie im Turnen oder im Eiskunstlauf vielleicht umgekehrt.

STANDARD: Keine Sportart ist auf Betreuer- und Funktionärsebene so männlich dominiert wie der Skisport. Ist das nicht ein Manko, das längst beseitigt gehörte?

Mandl: Ich bin drei Jahre jünger als Frau Werdenigg, war in der Nachwuchsmannschaft, bin ab 1974 Rennfahrer gewesen. Auch aus der Zeit ist mir nichts von Übergriffen bekannt.

STANDARD: Sie sind in Ihrer Jugend selbst Rennen gefahren, bis Sie im Alter von 19 eine Verletzung zum Aufhören zwang.

Mandl: Ich kann mich gar nichts entsinnen. Es gab keinen Vorfall, keine Meldung, nichts. Wenn es etwas gegeben hat, hat man immer spontan reagiert. Ich war dreißig Jahre lang Trainer, davon gut zwanzig Jahre im Damenbereich. Ich war elf Jahre Damen-Cheftrainer beim ÖSV, fünf Jahre Damen-Cheftrainer in Norwegen. Den Skifahrerinnen wurde immer mit Respekt gegenübergetreten.

STANDARD: Nicola Werdenigg hat in der "ZiB 2" über einen sexuellen Übergriff berichtet, der 2005 passiert sein und von dem die Teamführung erfahren haben soll. Sie waren ÖSV-Damencheftrainer – was sagen Sie dazu?

Herbert Mandl (56) besuchte die Skihauptschule Lilienfeld und das Skigymnasium Stams. Beendete als 19-Jähriger nach zwei Kreuzbandrissen seine aktive Karriere, studierte Sport und Geografie an der Universität Innsbruck. Als Trainer ab 1985 zeichnete er für "60 Medaillen, davon 16 goldene", bei Großereignissen verantwortlich. Leitet die Ski Austria Academy in St. Christoph am Arlberg und die Bergisel-Betriebsgesellschaft. Verheiratet, zwei Kinder.

Weiterlesen

Kopf des Tages: Roswitha Stadlober: Vizepräsidentin mit Vermögen, sich zu quälen

ÖSV reagiert mit Präventivmaßnahmen auf Berichte von sexuellen Übergriffen

Ex-Rennläuferin: Weiterer Bericht über sexuelle Übergriffe im Skisport: "Wir waren ja Freiwild"

Reaktion: Annemarie Moser-Pröll: "Da gehören immer zwei dazu"

Missbrauch: Dem ÖSV wird dringend zu Hilfe von außen geraten

Übergriffe: Sexueller Missbrauch im Skisport: "Aufwühlend und erschütternd"

Sportmonolog

Ex-Skiläuferin: "Es hat Übergriffe gegeben. Von Trainern, von Betreuern, von Kollegen"