Katastrophenalarm nach Großbrand in belgischer Waffelfabrik

Bahnverbindung zeitweise unterbrochen – Menschen sollten Fenster geschlossen halten

Brüssel – Wegen eines Großbrands in einer Waffelfabrik südlich von Brüssel ist am Donnerstagnachmittag Katastrophenalarm ausgelöst worden. Eine Bahnstrecke war zeitweise unterbrochen. Später durften die Züge vom Brüsseler Südbahnhof wieder fahren, allerdings mussten sie in der Nähe des Brandortes die Lüftung ausschalten, meldete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Betreiber des Bahnnetzes.

Die Bürger der betroffenen Gemeinde Forest wurden aufgerufen, die Fenster geschlossen zu halten. Der Brand war laut Belga kurz vor 13.00 Uhr am Donnerstag im Kühlsystem der Backöfen in der Fabrik der Firma Milcamps ausgebrochen. Die Beschäftigten hätten das Gebäude sofort verlassen. Rund 50 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Das Gebäude sei aber rasch völlig zerstört gewesen. Eine Schule mit rund 200 Kindern und mehrere benachbarte Geschäftsgebäude wurden den Angaben zufolge ebenfalls evakuiert. (APA, 23.11.2017)