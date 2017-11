TV- und Radiotipps für Freitag, 24. November

Landflucht und Nazijagd, Marshallplan und Kokain, Freiheitskämpfer und Callgirl

Heute konkret In immer mehr Haushalten in Österreich werden Kapselmaschinen zur Kaffeezubereitung genutzt. Die teuren Aluminiumkapseln belasten Umwelt und Haushaltsbudget allerdings schwer. Wiederverwendbare Kapseln aus Edelstahl oder Plastik sollen helfen – ein Test.

Re: Lust aufs Land Wie sich Dörfer neu erfinden: Viele Regionen in Frankreich und Deutschland kämpfen mit Landflucht. Kreative Politiker schaffen es aber, einzelne Dörfer mit neuen Ideen wiederzubeleben – und Leute aus der Stadt fürs Leben auf dem Land zu begeistern.

Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (Indiana Jones and the Last Crusade, USA 1989, Steven Spielberg) Der Vater von Indiana Jones (Harrison Ford), der Archäologieprofessor Henry Jones (Sean Connery), verschwindet bei der Suche nach dem Heiligen Gral spurlos. Indiana stellt bei der Suche fest, dass der Gral auch für die Nazis ein Objekt der Begierde darstellt. Im Anschluss: Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (bis 0.55 Uhr).

Makro: Marshallplan für Afrika Beim EU-Afrika-Gipfel soll die weitere Zusammenarbeit zwischen den Kontinenten geplant werden. Deutschland wünscht sich weniger staatliche Unterstützung, mehr Investitionen privater Unternehmen. Von 400.000 deutschen Firmen sind derzeit nur 800 auf dem afrikanischen Kontinent aktiv.

Too young to die: Falco – Sterben, um zu leben (1/4) Er war Österreichs erfolgreichster Popstar: Mit Rock Me Amadeus landete Falco auf Platz eins der US-amerikanischen Charts, im deutschsprachigen Raum war Hans Hölzl ein absoluter Superstar – bis heute spiegelt sich seine musikalische Prägung im österreichischen Pop wider. Doch Drogen zerstörten berufliche und private Beziehungen Hölzls, seine Karriere steckte in der Sackgasse – mehrere Versuche eines Comebacks scheiterten. 1998 stirbt Falco, 40-jährig und schwer betrunken, bei einem Autounfall. Die Dokumentation lässt Wegbegleiter des Künstlers erzählen.

Universum History: Andreas Hofer – Held wider Willen Im November jährt sich der Geburtstag Andreas Hofers zum 250. Mal. Wer war der Anführer der Tiroler, die die Truppen Napoleon Bonapartes dreimal schlugen und beim vierten Mal vernichtend besiegt wurden? Ein Märtyrer fürs Tiroler Vaterland, als der er oft bis heute verehrt wird – oder ein Kämpfer für religiösen Fundamentalismus?

Aspekte Themen: 1) In wie vielen Deutschlands leben wir? Keine Gesellschaft, nur noch Milieus. Zu Gast ist der Soziologe Heinz Bude. 2) Der Goldene Handschuh in Hamburg: Heinz Strunks Roman auf der Bühne. 3) Schlafen ist der neue Sex: Absurditäten um Allnächtliches. 4) Modigliani in London und St. Petersburg. Wiederentdeckung eines Einzelgängers.

Chloe (USA/CAN/F 2009, Atom Egoyan) Die Ehe von Musikwissenschaftsprofessor David (Liam Neeson) und Gynäkologin Catherine (Julianne Moore) steht auf dem Spiel: Nach langer Entfremdung will die Gattin es genau wissen. Sie engagiert das Callgirl Chloe (Amanda Seyfried), um ihren Mann auf die Probe zu stellen.

